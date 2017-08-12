5 главных ошибок при выборе игрового ноутбука

Даже если вы геймер, даже если вы разбираетесь в компьютерах и знаете, чем отличаются друг от друга ноутбуки, вы всё равно имеете шансы наломать дров, выбирая игровой ноутбук. Это отдельная наука! Рассказываем о главных ошибках.

Две видеокарты





Может казаться вполне логичным, что две видеокарты — вдвое мощнее, чем одна, а значит ноутбук с двумя видеокартами в два раза лучше в играх, чем ноутбук с одним видеоускорителем. Но зачастую это не так по многим причинам разной степени очевидности. Во-первых, видеокарта — не единственный фактор, от которого зависит производительность. Поэтому в первую очередь необходим баланс. Например, две 1080 в ноутбуке — звучит очень завораживающе, но едва ли даже топовый мобильный процессор сможет раскрыть такой графический потенциал. Во-вторых, далеко не все игры хорошо оптимизированы под два GPU, поэтому где-то будет прирост производительности, а где-то, возможно в вашей любимой игре, ничего не поменяется вовсе. В-третьих, учитывая все выше сказанное, вы рискуете заплатить огромные деньги и получить очень горячий и шумный ноутбук за совершенно негарантированный прирост производительности в играх по сравнению с ноутбуков с одним графическим ускорителем.

Топовая комплектация





Многим хотелось бы, конечно, купить игровой лаптоп сразу в максимальной комплектации, если того позволяет бюджет, и радоваться этому с первой минуты использования. Но гораздо разумнее поступить иначе: взять ноутбук с хорошим процессором и мощной видеокартой, но не гнаться за объёмами оперативной памяти, количеством и объёмом жёстких дисков и SSD. Игровой ноутбук — не ультрабук, в котором всё чаще память и накопители распаяны и не подлежат апгрейду. Поэтому вы спокойной можете взять игробук в недорогой конфигурации, но купить оперативку и накопители самостоятельно, потому что производители нередко норовят поставить средние комплектующие за завышенную цену. Подробнее об этом в нашем материале «Почему вам нужен ноутбук в минимальной комплектации».

Очень тонкий корпус





После появления на рынке ультрабуков идея делать ноутбуки в предельно тонких корпусах распространилась абсолютно на все типы этих устройств. Даже на те, которым тонкий корпус противопоказан — игровые ноутбуки. Сейчас уже практически у каждого производителя есть «слим»-версии геймерских лаптопов, и большинство из них даже справляются со своей задачей. Но всё-таки риски получить побочные эффекты налицо. Трудности с охлаждением мощных чипов в скромном пространстве могут негативно повлиять на срок их службы. Работа на предельных температурах плохо отражается на производительности чипов, так как они вынуждены сбрасывать частоты при перегреве, а, значит, вы не получаете всю мощность, за которую заплатили. А тонкие ноутбуки, как не трудно догадаться, гораздо больше подвержены перегреву при повышении температуры окружающей среды или же от банального зарастания кулера пылью.

Разъёмы на правой грани корпуса





Все производители подходят к размещению портов на ноутбуке по-разному, причём с одними моделями им это удаётся лучше, с другими — хуже. Так как большинство людей держат мышку правой рукой, то меньше всего хочется увидеть, что ваш игробук напичкан портами именно с правой стороны — тогда клубок проводов будет постоянно мешать вам свободно манипулировать мышью. Самым же лучшим решением можно считать, когда не все, но многие разъёмы игрового ноутбука производитель разводит на заднюю панель. Порты Ethernet, видеоразъёмы и оставшиеся USB — всему этому совсем не обязательно должно находится в секундной доступности.

Глянцевый экран





Худшее, что может случиться с ноутбуком — это получить «в подарок» от производителя глянцевое покрытие дисплея или глянцевое покрытие рамки вокруг него. Конечно, цвета с таким покрытием выглядят чуть сочнее, но обилие отражений и бликов, особенно в тёмных участках сцены — такое меньше всего хочется терпеть, когда пытаешься сосредоточиться на игре. Поэтому лучше уточнить этот момент еще до покупки ноутбука.

Заглавная фотография: Maxime Rossignol