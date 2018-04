Ноутбуки стали шестиядерными: стоит ли их покупать вместо привычных моделей с четырьмя ядрами

С новым мобильными процессорами Intel Coffee Lake, которые были представлены в начале апреля, ноутбуки должны стать небывало быстрыми. Потому что теперь ноутбучным процессорам не раздули частоты, как это было всегда, а резко увеличили количество ядер. Но есть ли от этого прок в реальной жизни?

Итак, продавцы уже вываливают на прилавки ноутбуки с новенькими процессорами Intel Coffee Lake, но и старые ноуты с «морально устаревшими» процессорами Intel никуда не денутся, да ещё и дешевеют, потому что утратили статус горячей новинки. Так стоит ли продавать почку ради ноутбука с шестиядерником, если вашему текущему ноутбуку всего год-два, и что теперь покупать «с нуля»?

Core i9-8950HK Core i7-8850H Core i7-8750H Core i5-8400H Core i5-8300H Базовая частота 2,9 ГГц 2,6 ГГц 2,2 ГГц 2,5 ГГц 2,3 ГГц Intel Turbo Boost 2.0 4,8 ГГц 4,3 ГГц 4,2 ГГц 4,2 ГГц 4 ГГц Количество ядер/потоков 6/12 6/12 6/12 4/8 4/8 Thermal Design Power 45 Вт 45 Вт 45 Вт 45 Вт 45 Вт Intel Smart Cache 12 9 9 8 8

Новые процессоры Intel для высокопроизводительных ноутбуков

Почему да

Всякий раз, когда мы говорим об игровых ноутбуках, «танцевать» нужно от видеокарты. Если вы планируете покупать ноутбук с видеокартой уровня NVIDIA GeForce GTX 1070 и выше, то новые процессоры линейки Intel Coffee Lake дадут вам несколько дополнительных кадров в секунду в играх, иногда критически важных для стабильной работы (в графически крутых сетевых играх в разрешениях Full HD и Quad HD, например). И для этого нужен не обязательно 6-ядерный процессор, а новый процессор. Со стороны так и не скажешь, но с каждым новым поколением Intel по чайной ложечке, но улучшает архитектуру процессоров. Поэтому не удивляйтесь тому, что «ширпотребный» Core i5-8300H, который теперь будут устанавливать в самые дешёвые игровые ноутбуки, порвёт в щепки недавний процессор «круче некуда» Core i7-6820HK, который ставили вот в такие бешено дорогие и толстые махины. И даже совсем свежий Intel Core i7-7700HQ, самый популярный процессор в мощных игробуках, по многим процессорным дисциплинам останется позади. Прогресс не стоит на месте.

И даже 6 ядер — не маркетинг и не задел на далёкое будущее, а полезный довесок уже сейчас. Всё больше современных игр умеют задействовать более четырёх ядер. Дайте уже немолодой GTA V, классической пятой и новой шестой частям Civilization, играм Cities: Skylines, Watch Dogs 2, Ashes of the Singularity, The Witcher 3, Battlefield (особенно в сетевом режиме с 63 оппонентами) больше ядер, и эти игры начнут работать быстрее! С другой стороны, первые тесты (на Techspot.com, к примеру) показывают, что в сверхпопулярном PUBG шестиядерные процессоры не дают никакого пророста производительности в PUBG. И это при том, что разработчики специально выпустили для игры патч, с которым она научилась использовать шесть и более ядер процессора.

TechSpot.com



Шесть ядер будут полезны и в косвенной игровой нагрузке, для людей, которые проводят игровые стримы. Кодирование видео на лету отнимает у ноутбука немало ресурсов, а на аппаратном ускорении этого процессора не всегда получается выехать. Поэтому зачастую приходится выбирать между количеством кадров в секунду в вашей видеотрансляции и в самой игре. И здесь «лишние» два ядра и более высокие частоты позволяют разгрузить ноутбук, который иначе был бы загружен под потолок самой игрой, а сверх этого выдавал бы наружу чёткое HD-видео без задержек.

Ultrabookreview.com



Круче всего Intel Coffee Lake с 6 ядрами проявляет себя даже не в играх, а в создании и обработке всякой всячины. Огромный (до 50%) прирост производительности в сравнении с четырёхъядерниками получат программисты (компиляция кода), всяческие фотошоперы и видеомонтажёры, музыканты (создание и обработка аудиотреков), все, кто занимается моделированием объектов в AutoCAD и др.

Почему нет

Большая часть нагрузки в играх всё равно ложится на видеокарту, поэтому именно в неё в большинстве случаев упирается производительность игробуков. И если вместо покупки шестиядерного ноутбука с GTX 1060 и i7-8750H вы купите четырёхъядерный с GTX 1070 и i7-7700HQ, второй будет быстрее в играх почти всегда.

Из этого также следует, что, если у вас уже есть игровой ноутбук с видеокартой NVIDIA GeForce 10-й серии и 4-ядерным i7 шестого или седьмого поколения, смысла покупать свежую модель только ради нового процессора нет. Скорее всего, игры будут потихоньку научатся использовать большее количество ядер, но к тому времени появятся видеокарты станут намного круче, и есть смысл дождаться видеокарт, которые не будут «бутылочным горлышком» для игр в паре с шестиядерными процессорами.





Кроме того, слабым местом в программах может оказаться чахлый SSD/HDD или медленная оперативная память (которая в заводских комплектациях ноутбуках, кстати, почти никогда не блещет быстродействием), или же оперативной памяти может быть попросту слишком мало. Может оказаться, что установка более быстрого SSD или большего объёма оперативной памяти поможет в вам ваших задачах больше, чем два дополнительных процессорных ядра.

И, наконец, ещё одна причина против — раздолбайство производителей ноутбуков, у которых новые и более горячие процессоры/видеокарты работают в паре со старыми системами охлаждения (чтобы не обижать партнёров, которые поставляют вентиляторы и теплотрубки за копейки). А на высоких температурах ноутбуки почти никогда «не едут» настолько быстро, как могли бы в штатном режиме. Хоть официально процессоры Intel Coffee Lake остались с тем же 45-ваттным TDP, что и предыдущее поколение, на деле уже сейчас заметно, что шестиядерники испытывают больше трудностей с охлаждением в одинаковых с предшественниками условиях.