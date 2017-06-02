Sony выпускает жесткие диски PSZ-HC1T и PSZ-HC2T, которым не страшны падения

Компания Sony выпускает в продажу переносные жесткие диски PSZ-HC1T и PSZ-HC2T объемом 1 ТБ и 2 ТБ с USB-интерфейсом. Главной отличительной особенностью накопителей является их высокая прочность, они выдерживают падение даже с двухметровой высоты.

Степень защиты — IP54, разъем USB-C защищен резиной. Старт продаж намечен на июль, однако цены пока остаются неизвестными. Скорость передачи данных в режимах записи и чтения составляет 138 МБ/с.


Также накопители защищены от влаги и пыли.

Источник
Sony
Теги
SONY HDD

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