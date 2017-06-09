Samsung представила 49-дюймовый геймерский монитор с пропорциями 32:9

Компания Samsung Electronics представила совершенно сумасшедший игровой монитор CHG90. Он имеет 49 дюймов в диагонали и соотношение сторон 32:9. Да, он ну очень широкоформатный.


Результирующее разрешение составляет 3840 x 1080 пикселей. Фактически, он заменяют двухдисплейную установку, только без рамок посередине. Монитор использует QLED-матрицу на основе квантовых точек, время отклика составляет 1 мс, частота обновления —144 Нц, поддерживается отображение миллиарда цветов. Экран изогнут, радиус искривления — 1800R. Монитор оснащается двумя портами USB 3.0, DisplayPort, HDMI, 3,5-мм аудиоразъемом.

Помимо всего прочего, Samsung CHG90 стал первым в мире монитором с поддержкой технологии FreeSync 2 от AMD. представленной на январской выставке CES 2017. Как подчеркивает AMD, FreeSync 2 обеспечивает возможность игр с эффектом HDR (High Dynamic Range) без необходимости дополнительных настроек в программном обеспечении или на самом мониторе, без дерганий и зависаний с низким уровнем задержек.

Монитор Samsung CHG90 стал доступен в США по цене 1499 долларов США.

Источник
Samsung
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