Microsoft начала продажи шлемов Windows Mixed Reality

Компания Microsoft сделала доступными в своем онлайн-магазине Microsoft Store два шлема виртуальной реальности Windows Mixed Reality. Шлем от Acer предлагается за $299, а от HP — $329.





Оба шлема получили схожие параметры, включая 2,89-дюймовые дисплеи с разрешением 1440 x 1440 пикселей и частотой обновления 90 Гц, отслеживание шести степеней свободы.





Предзаказ на них открылся в мае, компания предоставила разработчикам ранний доступ к устройствам. Впрочем, шлемы все еще ориентированы на разработчиков, хотя купить их теперь может любой желающий.

Напомним, в прошлом году компания объявила о партнерстве с такими производителями, как Acer, ASUS, Dell, HP и Lenovo, для разработки недорогих шлемов виртуальной реальности, которые смогут работать с ПК с обновлением Windows 10 Creators Update и будут при этом стоить от $299.