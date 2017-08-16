Razer представила ноутбучную мышку Atheris "геймерского" уровня

Компания Razer, известный производитель высококлассных игровых устройств, представила необычное для себя устройство — беспроводную мышь для ноутбуков под названием Atheris. По словам производителя, мышка обладает наивысшей в мире энергоэффективностью и работает без задержек на уровне игровых продуктов.


Razer Atheris разработана для игр и работы с мобильными устройствами и предлагает 350 часов работы на одной паре пальчиковых (АА) батареек. За беспроводное соединение отвечает миниатюрный донгл AFT (технология адаптивной частоты), хранящийся в корпусе мыши, для устройств без USB-портов так же доступно соединение по Bluetooth LE.


Оптический сенсор мыши выдает 7200 DPI. Как отмечает Razer, благодаря этому она способна работать с высокой скоростью, в том числе, на нескольких мониторах высокого разрешения.

Razer Atheris доступна по цене $49,99 или 59,99 евро в фирменном онлайн-магазине RazerStore.com. Глобальные продажи стартуют в 4 квартале 2017 года.

Источник
Razer
Теги
мышь Razer

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших игровых мышей — весна 2017

25 апреля

Razer выпускает геймерский десктоп в ноутбуке Blade Pro

21 октября 2016

Razer обновила геймерский ноутбук Blade Pro

28 марта

Razer представила беспроводную мышь Naga Epic Chroma для MMO-игр

4 ноября 2014

Razer представила мышь, клавиатуру и гарнитуру с новой функцией Chroma

15 августа 2014

Всё для сноса башен! Обзор игрового сета Razer: мыши Razer DeathAdder, коврика Razer Goliathus Speed и гарнитуры Razer Kraken Pro

28 декабря 2014
Из рубрикиПериферия
Игровая механическая клавиатура SteelSeries APEX M750 интегрирована с чатом Discord
Microsoft начала продажи шлемов Windows Mixed Reality
Мышки SteelSeries Sensei 310 и Rival 310 обещают точность 1 к 1

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 140
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 96
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 79
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 48
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 45
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 38