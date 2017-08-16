Razer представила ноутбучную мышку Atheris "геймерского" уровня

Компания Razer, известный производитель высококлассных игровых устройств, представила необычное для себя устройство — беспроводную мышь для ноутбуков под названием Atheris. По словам производителя, мышка обладает наивысшей в мире энергоэффективностью и работает без задержек на уровне игровых продуктов.





Razer Atheris разработана для игр и работы с мобильными устройствами и предлагает 350 часов работы на одной паре пальчиковых (АА) батареек. За беспроводное соединение отвечает миниатюрный донгл AFT (технология адаптивной частоты), хранящийся в корпусе мыши, для устройств без USB-портов так же доступно соединение по Bluetooth LE.





Оптический сенсор мыши выдает 7200 DPI. Как отмечает Razer, благодаря этому она способна работать с высокой скоростью, в том числе, на нескольких мониторах высокого разрешения.

Razer Atheris доступна по цене $49,99 или 59,99 евро в фирменном онлайн-магазине RazerStore.com. Глобальные продажи стартуют в 4 квартале 2017 года.