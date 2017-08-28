Dell представила шлем виртуальной реальности Visor

Компания Dell представила свой первый шлем виртуальной реальности. Он называется Dell Visor и базируется на платформе Windows Mixed Reality от Microsoft.


Шлем оснащается двумя LCD-дисплеями разрешением 1440 x 1440 пикселей, встроенными сенсорными, обеспечивающими отслеживание движения с шестью степенями свободы. Интересно, что щиток на шлеме можно откинуть и увидеть, что происходит вокруг, не снимая всей конструкции шлема.

Продажи Dell Visor стартуют с 17 октября по цене $350. Опциональный комплект беспроводных контроллеров добавит еще 100 долларов США.

Источник
Dell
Теги
DELL виртуальная реальность Шлем виртуальной реальности Windows Mixed Reality

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