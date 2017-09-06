Logitech выпустила первую за семь лет мышь с трекболом

Компания Logitech решила возродить традицию выпуска мышей с трекболом, представив новую модель MX Ergo. Это первое подобное устройство Logitech за последние семь лет с момента релиза модели M570 в далеком 2010 году.





Если быть точными, то Logitech MX Ergo — это не совсем мышь. Производитель, традиционно, позиционирует Logitech MX Ergo как устройство для пользователей, которые ищут альтернативу стандартной мыши и тачпаду.

В отличие от стандартных мышей, Logitech MX Ergo может стоять на столе неподвижно, движения рукой совершать необязательностям. По словам производителя, использование гаджета снижает мышечную деформацию на 20% по сравнению с применением стандартной мыши. Регулируемый металлический шарнир позволяет изменять угол наклона трекбола до 20 градусов.

С помощью ПО Logitech Flow и Easy-Switch можно работать с несколькими компьютерами одновременно, быстро переключаясь между ними и даже копировать и вставлять контент с одного компьютера на другой. Аккумулятор обеспечивает до 4 месяцев автономной работы.

Logitech MX Ergo поступит в продажу в России в сентябре по рекомендованной цене 6990 рублей. В США он доступен за $99,99.