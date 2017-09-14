Открылся предзаказ на шлем виртуальной реальности Dell Visor

Компания Dell начала принимать предварительные заказы на свой первый шлем виртуальной реальности. Шлем Dell Visor базируется на платформе Windows Mixed Reality от Microsoft и был изначально анонсирован к выставке IFA 2017, которая прошла с 1 по 6 сентября в Берлине.





Шлем оснащается двумя 2,89-дюймовыми LCD-дисплеями разрешением 1440 x 1440 пикселей, встроенными сенсорными, обеспечивающими отслеживание движения с шестью степенями свободы. Интересно, что щиток на шлеме можно откинуть и увидеть, что происходит вокруг, не снимая всей конструкции шлема.

Dell Visor доступен для предзаказа по цене $350. Опциональный комплект беспроводных контроллеров добавит еще 100 долларов США. Продажи стартуют с 17 октября.