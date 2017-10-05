Google обновила шлем виртуальной реальности Daydream View

Компания Google представила обновленную версию своего шлема виртуальной реальности Daydream View. Шлем получил новую оптику с улучшенным качеством изображения и более широкими обзора.


Шлем обтянут двухцветной тканью и предлагается в трех новых цветах — темно-сером, светло-сером и красном. Цена у него на 20 долларов веше прошлогодней модели — 99 долларов США. Он доступен для предзаказа в США, Великобритании, Канаде, Германии, Австралии, Индии, Италии, Франции, Испании, Японии и Корее. Поставки начнутся 17 октября.

Новый Google Daydream View совместим с Daydream-смартфонами — Google Pixel 2, оригинальными Google Pixel, Samsung Galaxy S8 и S8+, Samsung Galaxy Note 8, Moto Z и Moto Z2.

Источник
Google
Теги
Google виртуальная реальность Шлем виртуальной реальности Google DayDream View

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