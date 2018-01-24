Представлена первая в мире карта microSD объёмом 512 ГБ

Компания Integral Memory сообщила о скором выходе в продажу первой в мире карты памяти microSD объёмом 512 ГБ. Прошлый рекорд принадлежал карте SanDisk Ultra microSDXC на 400 ГБ, дебютировавшей в сентябре на выставке IFA 2017.





Карточка соответствует стандарту Video Speed Class 10 (V10), обеспечивая скорость более 10 МБ/с при последовательной записи. Такой скорости вполне достаточной для беспроблемной записи видео с разрешением Full HD. Также поддерживается спецификация UHS-I Class 1, что обещает скорость передачи даных до 80 МБ/с.

Полное название карты звучит как Integral 512GB microSDXC UHS-I. Продажи начнутся в феврале 2018 года, ориентировочная цена пока не объявлена.