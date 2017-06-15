Ридер Onyx Boox Robinson Crusoe не боится дождя

В России поступила в продажу электронная книга Robinson Crusoe от Onyx International. Она оснащенная сенсорным экраном E Ink Carta Plus с функцией подсветки и защитным стеклом Asahi, выполнена в металлическом корпусе из алюминиево-магниевого сплава, а также имеет защиту от влаги.


Защиту от случайно попавшей влаги обеспечивает технология компании HZO. Внутренние компоненты устройства покрываются специальным составом, защищающим от брызг воды, капель дождя и тому подобного. Как отмечает производитель, ридер можно использовать на пляже, в ванной и в походе.

Ридер оснащается 6-дюймовым дисплеем E Ink Carta Plus с контрастностью 14:1 и разрешением 1072 × 1448 пикселей. Подсветка Moon Light может плавно регулироваться.

Onyx Boox Robinson Crusoe поддерживает основные текстовые и графические форматы файлов. Аппаратной основой стал двухъядерный процессор с частотой 1 ГГц, 512 МБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью использования карточек microSD объемом до 32 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч. Поддерживаются сотовые сети Wi-Fi (802.11 b/g/n). Работа производится под управлением операционной системы Android 4.2 Jelly Bean.

Onyx Boox Robinson Crusoe поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 12 490 рублей.

Источник
Onyx Boox
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ANDROID Россия электронная книга ридер ONYX BOOX

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