Intel представила топовые процессоры Core X с 18-ядерным Core i9 Extreme Edition во главе

На выставке Computex 2017, которая проходит с 30 мая по 3 июня в Тайбэе, компания Intel представила новую линейку процессоров Core X. Это серия высокопроизводительных десктопных чипов, ориентированных на энтузиастов, геймеров и создателей ресурсоемкого контента. В нее вошли первые "терафлопные" десктопные чипы Intel.





В линейку входят более мощные версии существующих моделей Core i5 и Core i7, а также долгожданная флагманская серия Core i9. Представители Core X варьируются от четырехъядерников до первого 18-ядерного десктопного процессора потребительского класса Core i9 Extreme за 1999 долларов США.







Самой младшей моделью стал Core i5-7640X с четырьмя ядрами и 4 потоками за $242. Серия Core i7 X варьируется от 4-ядерного чипа с 8 потоками за $339 до 10-ядерного с 20 потоками за $599. В серию Core i9 вошли четыре модели, помимо Core i9 Extreme — от 12-ядерного чипа с 24 потоками за $999 до 16-ядерного с 32 потоками за $1699.





Все десктопные процессоры Core X созданы для работы с новым чипсетом Intel X299. Что касается архитектуры, то большинство процессоров Core X базируется на обновленной версии платформы Intel Core шестого поколения Skylake, которую производитель называет Skylake X. При этом две четырехъядерный модели в нижнем ценовом сегменте, i5-7640X и i7-7740X базируются на Kaby Lake X.





В ряде топовых моделей задействована новая технология Turbo Boost Max 3.0. Как отмечает производитель, тогда как наращивание количества ядер повышает производительность в многозадачности, технология Turbo Boost Max 3.0 повышает производительность каждого ядра в отдельности. По словам Intel, серия Core X на 10% быстрее в многопоточной производительности по сравнению с прошлым поколением и на 15% в однопоточном.





