Фил Спенсер считает рынок игровых приставок не самым большим, но очень важным

Фил Спенсер (Phil Spencer), руководитель отделения Microsoft, отвечающего за Xbox, в интервью журналу Time заявил, что игровые приставки и бренд Xbox очень важен для Microsoft. Аналогичным образом, он назвал сервис Xbox Live ценным активом корпорации, подчеркнув, что его можно использовать на самых разных устройствах, включая мобильные платформы на iOS и Android.

Впрочем, несмотря на заявлении о том, что Xbox одна из ведущих платформ на игровом рынке, Спенсер также считает, что нельзя забывать и о Windows. Глава Xbox также понимает, что игровые консоли сегодня это не самый большой игровой рынок, однако для Microsoft он по-прежнему представляет огромную важность.  

Источник
Wccftech
Теги
XBOX игровые приставки

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