ADATA на Computex 2018: первая оперативка с водяным охлаждением, роботы и девушки

На выставке Computex 2018, которая проходит с 5 по 9 июня в Тайбэе, компания ADATA представила первый в мире модуль памяти RGB DDR4 с жидкостным охлаждением, а также ещё несколько новинок.

Модуль XPG SPECTRIX D80 DDR4 RGB на 8 ГБ получил гибридную жидкостно-воздушную систему охлаждения. Она состоит из двух радиаторов – жидкостного и алюминиевого. Жидкостный радиатор оснащен RGB-подсветкой.

Умный домашний робот ADATA оснащается камерой, способен распознавать лица и подключен к облачному сервису. Он также получил функции домашнего видеонаблюдения и раннего развития детей. 360-градусной камерой можно удаленно управлять через приложение. Функция распознавания голоса с микрофоном с фильтром шумового фона позволяет обучать общению маленьких детей, вовлекая их в полноценные разговоры.

Ещё одна необычная новинка — винчестер HD830. Он позиционируется как первая в мире модель со встроенной функцией рассеивания тепла. Кроме того, накопитель устойчив к ударам, получил защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Он выйдет в версиях на 2, 4 и 5 ТБ.