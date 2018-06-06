AMD представила компактную, но мощную видеокарту Radeon RX Vega 56 Nano

На выставке Computex 2018, которая проходит с 5 по 9 июня в Тайбэе, компания AMD совместно с PowerColor представила компактную, но мощную видеокарту Radeon RX Vega 56 Nano, ориентированную на геймеров и энтузиастов.





Видеокарта имеет габариты 170 х 95 х 38 мм, её можно использовать в компактных компьютерах и мультимедийных центрах на основе материнских плат форм-фактора Mini-ITX.





Radeon RX Vega 56 Nano базируется на графическом чипе Vega10 с 3584 потоковыми процессорами, частотой 1156 ГГц в обычном режиме и 1471 МГц в турбо-режиме. Объём памяти HBM2 с шиной 2048 достигает 8 ГБ, частота 800 (1600) МГц. Для вывода видео предусмотрено три порта DisplayPort и один HDMI. Есть два 8-штырьковых разъёма дополнительного питания.

Рекомендованная розничная цена видеокарты PowerColor Radeon RX Vega 56 Nano составляет 449 долларов США.