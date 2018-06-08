WD представила Black NVMe SSD на 1 ТБ в Москве

Компания Western Digital представила вчера вечером в Москве твёрдотельный накопитель WD Black NVMe SSD ёмкостью до 1 ТБ. Это высокопроизводительная модель в компактном форм-факторе.


По словам компании, WD Black NVMe SSD обеспечивает самую высокую в своем классе производительность и использует технологию 3D NAND Western Digital. Скорости последовательного чтения и записи составляет 3400 и 2800 МБ/с, в результате, накопитель подходит для видеоигр, редактирования видео, игр в виртуальной реальности и многого другого.

Произвольные чтение и запись — до 500 000 операций ввода-вывода в секунду при чтении и до 400 000 при записи. Показатель TBW (количество циклов перезаписи) достигает 600, а MTTF (средняя наработка на отказ) — 1,75 млн часов.

На WD Black NVMe SSD распространяется пятилетняя ограниченная гарантия. Помимо модели на 1 ТБ по цене $449,99, он также доступен в версиях на 250 и 500 ГБ за $119,99 и $229,99.

Источник
WD
Теги
Россия SSD WD NVMe WD BLACK

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