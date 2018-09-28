Раскрыта цена нового флагманского Intel Core i9

Информация о ценах на готовящиеся к выходу процессоры Intel Core i9-9900K и Core i7-9700K раньше времени появилась в каталоге Silicon Lottery.


Ресурс опубликовал новую страничку для процессоров Coffee Lake-R (Refresh), которые должны выйти как Intel Core девятого поколения, вскрыв показав также цены на процессоры. Вскоре информация была удалена из широкого доступа, но успела разлететься по сети.



Если верить утечке, розничная цена на флагманский Intel Core i9-9900K составит 480 долларов США, что почти на 100 долларов больше, чем Core i7-8700K. Цена на Core i7-9700K составила 370 долларов, как за Core i7-8700K.

Intel Core i9-9900K станет флагманом линейки Intel Core девятого поколения. Это будет первый процессор Core i9 для массового рынка и первый чип Intel с восемью ядрами и 16 потоками с частотой 4,7 ГГц. Он также получит 16 МБ кэша третьего уровня и графику Intel UHD 620. Показатель TDP составляет 95 Вт.

Intel Core i7-9700K станет первым восьмиядерным процессором Core i7 для массового рынка с частотой до 4,6 ГГц для всех ядер. Он получит 12 МБ кэша третьего уровня и TDP 95 Вт.

Источник
Wccftech
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INTEL процессор Intel Core i9

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