Акционеры одобрили продажу Yahoo! оператору Verizon

Акционеры компании Yahoo!, стоящей за одним из старейших поисковых интернет-порталов, на специальном собрании одобрили сделку с телекоммуникационным гигантом Verizon.



Марисса Майер

По завершении сделки Yahoo! сменит свое название на Altaba. Как известно с июня 2016 года, Verizon покупает основной бизнес Yahoo за 4,8 миллиарда долларов. При этом во владении компании останутся 15% акций Alibaba и 35,5% Yahoo Japan. После необходимых переходных процессов, Altaba будет работать как инвестиционная компания.

Ожидается, что сделка по продаже завершится 13 июня 2017 года. После завершения сделки в управлении Altaba останутся только пять текущих членов совета директоров. Остальные члены правления, включая текущего исполнительного директора, Мариссу Майер (Marissa Mayer), уйдут из новой компании.