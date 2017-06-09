Акционеры одобрили продажу Yahoo! оператору Verizon

Акционеры компании Yahoo!, стоящей за одним из старейших поисковых интернет-порталов, на специальном собрании одобрили сделку с телекоммуникационным гигантом Verizon.

Марисса Майер
Марисса Майер

По завершении сделки Yahoo! сменит свое название на Altaba. Как известно с июня 2016 года, Verizon покупает основной бизнес Yahoo за 4,8 миллиарда долларов. При этом во владении компании останутся 15% акций Alibaba и 35,5% Yahoo Japan. После необходимых переходных процессов, Altaba будет работать как инвестиционная компания.

Ожидается, что сделка по продаже завершится 13 июня 2017 года. После завершения сделки в управлении Altaba останутся только пять текущих членов совета директоров. Остальные члены правления, включая текущего исполнительного директора, Мариссу Майер (Marissa Mayer), уйдут из новой компании.

Источник
Yahoo
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