Google Drive научится выполнять полный бэкап ПК

Компания Google анонсировала новую возможность, которая вскоре появится в облачном хранилище Google Drive (Google Диск). Речь идет о возможности выполнять отслеживание и резервное копирование нужных папок, в том числе со всего ПК, а не только специальной папки Google Drive.


Функция заработает с 28 июня. Для того, чтобы ей воспользоваться, потребуется установить новое приложение под названием Backup and Sync для Mac и PC. Судя по всему, эта программа заменит как приложение Google Drive, так и Google Photos Backup. В приложении можно выбрать отслеживание всего ПК, папки Документы, фотографии и так далее.

Источник
Google
Теги
Google облачное хранилище Google Drive бэкап Google Диск

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