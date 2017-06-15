Система искусственного интеллекта Microsoft первой получила максимальные очки в Ms. Pac-Man

Разработчики компании Microsoft рассказали о созданной ими системе искусственного интеллекта, которая выяснила, как можно получить максимальное количество очков в аркадной игре Ms. Pac-Man, вышедшей в далеком 1982 году, на пару лет позже культового Pac-Man.


Систему разработала команда из Maluuba, канадского стартапа, специализирующегося на глубоком обучении. Maluuba был приобретен Microsoft в начале текущего года.

По словам разработчиков, система научилась играть в версию Ms. Pac-Man для Atari 2600 идеально. Используя выработанный алгоритм команда сумела набрать максимально возможное количество очков — 999 990.

Источник
Microsoft
Теги
Microsoft нейросеть искусственный интеллект

Комментарии

Материалы по теме

5 причин выбрать новый Microsoft Surface Laptop, а не MacBook

5 мая

HP, Lenovo и ASUS первыми выпустят ПК с Windows 10 на Snapdragon 835

31 мая

Microsoft Surface Laptop и Pro доступны в международном масштабе

15 июня

Microsoft анонсировала осеннее обновление Windows 10 Fall Creators Update

11 мая

Microsoft выпустила превью Windows 10 с множеством изменений

9 июня

Microsoft представила Windows 10 S

2 мая
Из рубрикиНаука и технологии
Facebook разрешила использовать GIF-ки в комментариях
День, когда Билл Гейтс ушел из Microsoft
Twitter выпустил большое обновление

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 89
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 80
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 62
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 39
Почему играть стало неинтересно: 7 смертных грехов современных игр 31
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 31