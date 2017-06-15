Система искусственного интеллекта Microsoft первой получила максимальные очки в Ms. Pac-Man

Разработчики компании Microsoft рассказали о созданной ими системе искусственного интеллекта, которая выяснила, как можно получить максимальное количество очков в аркадной игре Ms. Pac-Man, вышедшей в далеком 1982 году, на пару лет позже культового Pac-Man.





Систему разработала команда из Maluuba, канадского стартапа, специализирующегося на глубоком обучении. Maluuba был приобретен Microsoft в начале текущего года.

По словам разработчиков, система научилась играть в версию Ms. Pac-Man для Atari 2600 идеально. Используя выработанный алгоритм команда сумела набрать максимально возможное количество очков — 999 990.