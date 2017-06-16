Главное за неделю: E3 2017, цена iPhone 8 в России и старт продаж Nokia 3 и 5

Безусловно, главной темой недели стала самая важная игровая выставка E3 2017 с ее огромным количеством анонсов и красочных роликов. Мы также выяснили, сколько попросят за iPhone 8 в России. А еще на этой неделе в нашей стране начали продавать Nokia 3 и Nokia 5. Об этом и других важных новостях читайте ниже.

E3 2017

E3 образца 2017 года прошла под знаком Xbox One X и 4K-гейминга. Самая мощная игровая приставка в истории будет продаваться по цене в 499 долларов (на 100 долларов дороже прямого конкурента PlayStation 4 Pro) уже с 7 ноября.

Графическая производительность системы достигает 6 терафлопс, она может обрабатывать 4K-игры на скорости 60 кадров в секунду и высококачественный контент для виртуальной реальности.

Консоль обладает процессором с восемью кастомными 16-наномиетровыми ядрами x86 с частотой 2,3 ГГц, графикой с 40 вычислительными ядрами с частотой 1172 МГц, 12 ГБ видеопамяти GDDR5 с пропускной способностью 326 ГБ/с, 2,5-дюймовым винчестером на 1 ТБ и оптическим приводом 4K UHD Blu-ray.

А что же игры на E3 2017? Их было много. На наш взгляд самыми интересными оказались следующие 10: