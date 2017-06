Главное за неделю: E3 2017, цена iPhone 8 в России и старт продаж Nokia 3 и 5

Безусловно, главной темой недели стала самая важная игровая выставка E3 2017 с ее огромным количеством анонсов и красочных роликов. Мы также выяснили, сколько попросят за iPhone 8 в России. А еще на этой неделе в нашей стране начали продавать Nokia 3 и Nokia 5. Об этом и других важных новостях читайте ниже.

E3 образца 2017 года прошла под знаком Xbox One X и 4K-гейминга. Самая мощная игровая приставка в истории будет продаваться по цене в 499 долларов (на 100 долларов дороже прямого конкурента PlayStation 4 Pro) уже с 7 ноября.

Графическая производительность системы достигает 6 терафлопс, она может обрабатывать 4K-игры на скорости 60 кадров в секунду и высококачественный контент для виртуальной реальности.

Консоль обладает процессором с восемью кастомными 16-наномиетровыми ядрами x86 с частотой 2,3 ГГц, графикой с 40 вычислительными ядрами с частотой 1172 МГц, 12 ГБ видеопамяти GDDR5 с пропускной способностью 326 ГБ/с, 2,5-дюймовым винчестером на 1 ТБ и оптическим приводом 4K UHD Blu-ray.

А что же игры на E3 2017? Их было много. На наш взгляд самыми интересными оказались следующие 10:

Shadow of Colossus: Ремейк игры с PlayStation 2. Skull and Bones: Пиратское приключение с кораблями. Beyond Good & Evil 2: Долгожданный долгострой. Судя по показанному, "строить" еще будут очень долго. Wolfenstein II: The New Colossus: Обещают великолепный сюжет. Anthem: Боевик от BioWare, конкурент Destiny. Super Mario Odyssey: Ради этой игры многие купят Nintendo Switch. Xenoblade Chronicles II: И ради этой тоже. Forza Motorsport 7: Седьмая "Форза" лучше шестой и этим, кажется, сказано всё. Assassin's Creed: Origins: Одна из самых интересных игр на E3, Assassin's Creed в Древнем Египте. Kingdom Hearts III: До релиза, как до Луны пешком, но ролик красивый.

Цена iPhone 8 в России

На момент старта продаж цена на iPhone 8 в России составит от 80 до 90 тысяч рублей. Об этом сообщило издание "Известия" со ссылкой на экспертов, специализирующихся на рынке смартфонов.

При этом стоимость в США ожидается около тысячи долларов. По словам источника, такая разница в цене обусловлена высокой региональной наценкой, к тому же тысяча долларов представляет собой серьезный психологический барьер для потенциальных покупателей в США.

Напомним, в 2017 году большинством аналитиков ожидается большой редизайн, поскольку Apple будет праздновать 10 лет с выхода первого iPhone. В качестве из одного из грядущих новшеств чаще всего упоминают OLED-дисплей. Поговаривают, что iPhone 8 получит сенсорный экран во всю переднюю панель, аппаратная кнопка Home превратится в виртуальную, фактически, ее функции, включая распознавание отпечатков пальцев Touch ID, будет выполнять участок экрана. Также сообщают о продвинутых биометрических возможностях, улучшенном механизме тактильной отдачи Taptic engine и беспроводной зарядке.

Тем не менее, существует версия о незначительных изменениях в следующих iPhone. По сообщениям источников из тайваньских компаний-поставщиков, новыми смартфонами Apple окажутся не iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а iPhone 7s и iPhone 7s Plus. При этом они станут обновленными версиями текущего поколения, iPhone 7 и iPhone 7 Plus, без значительных изменений дизайна. Главным новшеством станет процессор A11, а вот слухи о стеклянном корпусе и беспроводной зарядке не оправдаются. Кроме того, сообщается о появлении дополнительной цветовой опции — красной. Также предполагается выход среднего 5-дюймового iPhone с двойной камерой, установленной вертикально, а не горизонтально как у iPhone 7 Plus.

Последние утечки, впрочем, предсказывают появление трех версий — люксовой iPhone 8 или iPhone X c 5,8-дюймовым OLED-экраном дороже 1000 долларов США, а также 4,7-дюймовую модель с LCD-дисплеем под вероятным названием iPhone 7s и 5,5-дюймовый LCD iPhone 7s Plus, которые получат меньше отличий от текущего поколения смартфонов Apple.

Nokia 3 и Nokia 5 в России

Компания HMD Global объявила о начале продаж в России смартфонов Nokia 3 и 5. Обе модели доступны в четырех цветах, черном, серебристом, синем и медном, по рекомендованной розничной цене 9 990 и 12 990 рублей, соотвественно. Отметим, что продажи Nokia 6 начнутся парой недель позднее, на этот смартфон сейчас принимают предварительные заказы за 15 990 рублей.

Напомним, на прошедшей в начале марта выставке MWC 2017 в Барселоне компания HMD Global представила пару новых смартфонов под брендом Nokia — Nokia 3 и 5, переиздание Nokia 3310 и международную версию смартфона Nokia 6, уже продающегося в Китае.

Два старших смартфона заключены в алюминиевый корпус, младшая модель получила металлическую рамку. Они работают под управлением "чистой" операционной системы Android 7.0 Nougat.

Смартфон Nokia 3 получил 5-дюймовый дисплей с разрешением HD (720 x 1280 пикселей) и 8-мегапиксельные фронтальную и основную камеру. В основе лежит четырехъядерный MediaTek MT6737, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 2630 мАч.

Nokia 5 оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами процессором Qualcomm Snapdragon 430, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч.

