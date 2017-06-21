«Темная Башня» в кино продолжит историю книг

Экранизация «Темной Башни» (романа Стивена Кинга), несмотря на слухи, вовсе не является переосмыслением первых книг цикла, а станет полноценным продолжением романов. Об этом сообщил сам режиссер картины Николай Арсель (Nikolaj Arcel ).

Нас ждет каноническое продолжение истории, которое одобрено самим писателем.

Если вы еще не читали книги и собираетесь это сделать, то этот абзац лучше пропустите, будут спойлеры. В конце седьмой книги Роланд нашел Темную Башню, но понял, что бывал там бесконечное количество раз. История ее нахождения повторяется для него постоянно, однако в итоге он всегда оказывается в начале пути. Впрочем, на этот раз, в руках у Роланда оказывается Рог Эльды, чего раньше не происходило.

Вполне возможно, что новое приключение к Темной Башне станет для Роланда последним. Узнаем мы об этом уже 3 августа 2017-го года, когда картину покажут в кинотеатрах.  

Источник
SlashFilm
Теги
кино

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