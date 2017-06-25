День, когда появилась Windows 98
25 июня 1967 года прошел первый показ телепрограммы во всемирном масштабе — передачу одновременно смотрело множество людей в разных странах. Программу Our World («Наш мир» — англ.) показывали в 24 государствах, расположенных на пяти континентах, а общий охват зрительской аудитории превысил 400 млн человек. В эфире выступила легендарная рок-группа The Beatles и впервые исполнила песню All You Need Is Love.
А рекордную в истории телевещания аудиторию 6 сентября 1997 собрала другая трансляция, посвящённая уже совсем нерадостному событию. За похоронной процессией принцессы Уэльской Дианы наблюдало в прямом эфире 2,5 миллиарда человек. Самой популярной ТВ-программой на сегодняшний день считается автомобильная передача Top Gear: в 2013 году ее показывали в 212 странах мира.
Группа The Beatles выступает в рамках мирового телешоу Our World
25 июня 1998 года была представлена операционная система Windows 98. По своей сути, она представляла обновленную версию Windows 95 и была основана на MS-DOS 7.1. В сравнении с «девяносто пятой виндой» были доведены до ума некоторые функции: появилась поддержка шины AGP и работы с несколькими мониторами, а также стало возможным отправлять компьютер в спящий режим, а кроме того добавился Windows Update, который позволял скачивать обновления системы и приложений прямо из интернета. Для веб-серфинга в систему сразу устанавливался браузер Internet Explorer 4.
Для установки Windows 98 требовался персональный компьютер с процессором уровня 486DX с частотой 66 МГц или лучше, 16 Мбайт оперативной памяти и не меньше 195 Мбайт свободного дискового пространства.
Интересно, что во время первой презентации продукта, проходящего в прямом эфире на телеканале CNN, у компьютера под управлением Windows 98 случилась фатальная ошибка, вызвавшая «синий экран смерти». Тем не менее, операционная система получила огромную популярность, а ее поддержка была прекращена лишь 11 июля 2006 года.
25 июня 2001 года компания ATI (сейчас принадлежит AMD) официально разрешила сторонним компаниям выпускать свои видеокарты. До этого все графические адаптеры она выпускала сама и под своим же именем. Тем самым канадская фирма окончательно превратилась в чипмейкера, то есть производителя процессоров (в данном случае графических). Самым первым партнером ATI стала Acer-DMS, а чуть позже к ней присоединились такие известные бренды, как DFI, FIC, GIGABYTE, Lite-On Technology Corporation и USI. К тому времени NVIDIA тоже перестала самостоятельно выпускать видеокарты, но сосредоточилась исключительно на разработке графических процессоров.
Подобные решения, принятые «красными» и «зелеными», кардинальным образом повлияли на сегодняшний рынок. Во-первых, появилось множество интересных (пусть и в какой-то степени зависимых) фирм. Сейчас некоторые компании стали работать исключительно с AMD, а другие — только с NVIDIA. Например, «в красном углу ринга» находятся горячо любимые россиянами SAPPHIRE, PowerColor, HIS и XFX — эти фирмы и в горе, и в радости поддерживали и поддерживают ATI (AMD). В противоположном углу располагаются такие мануфактуры, как EVGA, ZOTAC, GALAX, Leadtek. Во-вторых, разрешение сторонним компаниям выпускать графические адаптеры позволило этим самим производителям создавать сразу несколько версий видеокарт, используя одни и те же чипы. Подобное разнообразие отчасти привело к появлению целой субкультуры энтузиастов, моддеров и оверклокеров.
Много-много нереференсных видеокарт