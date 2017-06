День, когда появилась Windows 98

25 июня 1967 года прошел первый показ телепрограммы во всемирном масштабе — передачу одновременно смотрело множество людей в разных странах. Программу Our World («Наш мир» — англ.) показывали в 24 государствах, расположенных на пяти континентах, а общий охват зрительской аудитории превысил 400 млн человек. В эфире выступила легендарная рок-группа The Beatles и впервые исполнила песню All You Need Is Love.

А рекордную в истории телевещания аудиторию 6 сентября 1997 собрала другая трансляция, посвящённая уже совсем нерадостному событию. За похоронной процессией принцессы Уэльской Дианы наблюдало в прямом эфире 2,5 миллиарда человек. Самой популярной ТВ-программой на сегодняшний день считается автомобильная передача Top Gear: в 2013 году ее показывали в 212 странах мира.



Группа The Beatles выступает в рамках мирового телешоу Our World

25 июня 1998 года была представлена операционная система Windows 98. По своей сути, она представляла обновленную версию Windows 95 и была основана на MS-DOS 7.1. В сравнении с «девяносто пятой виндой» были доведены до ума некоторые функции: появилась поддержка шины AGP и работы с несколькими мониторами, а также стало возможным отправлять компьютер в спящий режим, а кроме того добавился Windows Update, который позволял скачивать обновления системы и приложений прямо из интернета. Для веб-серфинга в систему сразу устанавливался браузер Internet Explorer 4.

Для установки Windows 98 требовался персональный компьютер с процессором уровня 486DX с частотой 66 МГц или лучше, 16 Мбайт оперативной памяти и не меньше 195 Мбайт свободного дискового пространства.

Интересно, что во время первой презентации продукта, проходящего в прямом эфире на телеканале CNN, у компьютера под управлением Windows 98 случилась фатальная ошибка, вызвавшая «синий экран смерти». Тем не менее, операционная система получила огромную популярность, а ее поддержка была прекращена лишь 11 июля 2006 года.



Windows 98 и Билл Гейтс

25 июня 2001 года компания ATI (сейчас принадлежит AMD) официально разрешила сторонним компаниям выпускать свои видеокарты. До этого все графические адаптеры она выпускала сама и под своим же именем. Тем самым канадская фирма окончательно превратилась в чипмейкера, то есть производителя процессоров (в данном случае графических). Самым первым партнером ATI стала Acer-DMS, а чуть позже к ней присоединились такие известные бренды, как DFI, FIC, GIGABYTE, Lite-On Technology Corporation и USI. К тому времени NVIDIA тоже перестала самостоятельно выпускать видеокарты, но сосредоточилась исключительно на разработке графических процессоров.

Подобные решения, принятые «красными» и «зелеными», кардинальным образом повлияли на сегодняшний рынок. Во-первых, появилось множество интересных (пусть и в какой-то степени зависимых) фирм. Сейчас некоторые компании стали работать исключительно с AMD, а другие — только с NVIDIA. Например, «в красном углу ринга» находятся горячо любимые россиянами SAPPHIRE, PowerColor, HIS и XFX — эти фирмы и в горе, и в радости поддерживали и поддерживают ATI (AMD). В противоположном углу располагаются такие мануфактуры, как EVGA, ZOTAC, GALAX, Leadtek. Во-вторых, разрешение сторонним компаниям выпускать графические адаптеры позволило этим самим производителям создавать сразу несколько версий видеокарт, используя одни и те же чипы. Подобное разнообразие отчасти привело к появлению целой субкультуры энтузиастов, моддеров и оверклокеров.



Много-много нереференсных видеокарт