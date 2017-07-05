Регистрация дронов тяжелее 250 граммов стала обязательной в России

С сегодняшнего дня, 5 июля 2017 года, вступили в силу поправки в Воздушный кодекс РФ, которые обязывают пользователей регистрировать дроны-беспилотники от 250 граммов до 30 килограммов в обязательном порядке.


Обязанность по постановке на учет БПЛА (беспилотные летательные аппараты) легла на ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», подчиняющееся Минтрансу. Ранее организация разработала систему идентификации дронов на базе технологии радиочастотного распознавания.

При постановке на учет беспилотник будут оснащать специальной радиометкой. Сигнал от RFID-метки можно считывать на расстоянии до 300 метров.

Источник
РИА Новости
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