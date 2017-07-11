Все посылки с AliExpress можно будет отследить через Почту России

Крупный китайский онлайн-магазин AliExpress с 10 августа 2017 года введет обязательную маркировку всех почтовых отправлений штрих-кодами. В результате, всем покупкам, которые сделаны на платформе, будет присвоен трекинг, по которому покупатель и интернет-магазин смогут отследить статус доставки на сайте или в мобильном приложении. Об этом рассказала пресс-служба Почты России.





Россия станет одним из первых рынков, где AliExpress внедрит обязательный трекинг посылок и полностью интегрирует ее с системой национальной почтовой службы. Система построена на базе платформы «Цайняо», которая входит в Alibaba Group и обеспечивает логистические сервисы всем площадкам компании, включая AliExpress в России.