Яндекс запустил Диспетчерскую для автобусов

Компания Яндекс сообщила о расширении сервиса Яндекс.Автобусы. В нем появилась функция "Диспетчерской". С помощью Диспетчерской небольшие пригородные и междугородние автобусные перевозчики смогут продавать билеты в интернете.





Как отмечают разработчики, каждый месяц российские пользователи задают Яндексу семь миллионов запросов об автобусных рейсах. При этом далеко не все перевозчики представлены в сети. Эту проблему и призвана Диспетчерская. В ней такие перевозчики смогут добавить свои рейсы на сервисы Яндекса, открыть бронирование и продажу билетов онлайн. Комиссия за бронирование билета с перевозчиков не взимается, при онлайн-продаже она составляет для них 5%. Забронированный билет пассажир сможет оплатить наличными при посадке.

После регистрации Диспетчерской, рейсы перевозчика в течение суток появятся на Яндекс.Автобусах и Яндекс.Расписаниях. Перевозчик сможет менять в Диспетчерской данные о рейсах и следить за продажей и бронированием билетов. Вдобавок к веб-сервису, предусмотрено мобильное приложение для Android, доступное для загрузки в Google Play. С его помощью водитель может сверяться со списком пассажиров и дополнять его прямо в поездке.