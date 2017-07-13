Google Drive научился выполнять полный бэкап ПК

Компания Google объявила о запуске сервиса «Автозагрузка и синхронизация» (Google Backup and Sync) для Mac и ПК. Приложение позволяет сохранять резервные копии файлов на Google Диск (Google Drive) или в Google Фото (Google Photos).


По словам разработчиков, это упрощенный, ускоренный и более надежный способ защиты важных снимков и других файлов. Он заменит инструмент, позволяющий загружать файлы в Google Фото и на Google Диск с Mac/ПК.

«Автозагрузка и синхронизация» позволяет выполнять отслеживание и резервное копирование нужных папок, в том числе со всего ПК, а не только специальной папки Google Drive.

Источник
Google
Теги
Google WINDOWS MACOS бэкап облако

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