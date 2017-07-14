Главное за неделю: курсы криптовалют, мини LG G6 и топовые смартфоны на Snapdragon 835

На этой рабочей неделе все майнеры запаниковали, курсы криптовалют неожиданно рухнули. Но были и хорошие новости. LG официально представила мини-версию G6. Мы также узнали о топовых смартфонах на Snapdragon 835 по версии AnTuTu. Об этом и других интересных новостях недели читайте ниже.

Курсы криптовалют рухнули

Во вторник курсы основных криптовалют, включая Ethereum, Ethereum Classic, Zcash, Monero, Siacoin, рухнули более чем на четверть. «Эфир», стоивший в понедельник 240 долларов, утром 11 июня можно было купить за 170-175 долларов (сейчас курс немного выровнялся и поднялся до 200 долларов). Из-за этого заметно увеличилось число предложений о продаже видеокарт и майнинг-ферм.

Пик цены криптовалют пришелся на середину июня, когда Ethereum поднялся до 400 долларов. Эксперты говорили о спекулятивном росте и опасности того, что скоро «пузырь» лопнет, однако ситуация привлекла интерес обывателей к майнингу — «добыче» криптовалют с использованием вычислительных мощностей видеокарт. Любой желающий может установить на обычный компьютер под управлением Windows или Linux одну из программ для майнинга и фактически обслуживать функционирование системы одной из криптовалют. За это система «вознагражает» его, выдавая «монеты» соответствующей валюты. Центра эмиссии при этом нет, награда заложена в сами алгоритмы криптоденег. Чем больше суммарная мощность видеокарт, тем больше награда за единицу времени.

Это привело к дефициту и сильному подорожанию видеокарт. Например, платы на чипе AMD RX 580, которые сразу после выхода в апреле стоили около 15 тысяч рублей, в июне продавались уже по 42 тысячи. Срок окупаемости такой видеокарты сильно менялся, поскольку он зависит сразу от нескольких величин. С одной стороны, рост курса криптовалюты по отношению к «настоящим» деньгам вроде доллара увеличивал прибыльность видеокарты. С другой стороны, криптовалюты устроены так, что чем больше майнеров их обслуживает, тем меньше награда достаётся каждому из них.

На пике «Эфира» одна видеокарта на AMD RX 580 с 8 ГБ памяти приносила до 7 долларов в день, при этом затраты на электричество составляли (и составляют) около 20 центов в день. Возможность быстро и легко заработать привлекла множество желающих «из народа», тогда как прежде майнингом занимались энтузиасты и те, кто способен вложить в предприятие миллионы.

Сейчас та же плата майнит «Эфира» меньше, чем на 2 доллара в день. Если курс не вырастет вновь, то при текущей суммарной мощности сети Ethereum каждая видеокарта будет окупаться не менее года. На «Авито» и других площадках появилось множество объявлений о продаже видеокарт и майнинг-ферм (компьютеры с несколькими видеокартами), причём денег за устройства просят уже в полтора раза меньше, чем в июне.

Курс Bitcoin при этом снизился примерно на 10% (к концу недели так и не поднялся). При «добыче» этой криптовалюты используется вычислительная мощность, но не нужна быстрая память. Поэтому для майнинга Bitcoin несколько лет назад разработали специализированные процессоры (ASIC), которые намного эффективнее видеокарт. В результате, сегодня майнинг биткоинов с помощью видеокарт экономически нецелесообразен — вознаграждение не окупит затрат на электроэнергию. «Добыча» Bitcoin стала бизнесом для крупных игроков, располагающих свои манинг-фермы, в основном, в Китае, в регионах с дешевым электричеством.

Кстати, еще одна важная новость связанная с майнингом криптовалют.

Российский чип в 35 раз эффективнее видеокарт при майнинге Ethereum

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев во время интервью видеоблогу «Вертикаль власти» показал разработанный в России чип, который позволит создать майнер, превышающий в 35 раз по эффективности майнеры на видеокартах, согласно результатам мат-моделирования по майнингу криптовалюты Ethereum с учетом стоимости и количества потребляемой электроэнергии.

По словам Марничева, мультиклеточный чип представляет собой полностью российскую разработку, еще с советских времен, использующую отличную от привычной архитектуру. Такой чип подходит для поддержания блокчейна. На его основе планируется создать универсальный майнер, подходящий для поддержки любого блокчейна, а не просто для майнинга криптовалют как таковых. Планируется, что чип станет доступен потребителям через 10 месяцев.

Мини-версия LG G6

Как и ожидалось, компания LG Electronics представила сегодня смартфон LG Q6, ранее известный как LG G6 Mini или упрощенная мини-версия флагманского смартфона LG G6. Смартфон действительно унаследовал ряд особенностей флагмана, но при этом относится к среднему классу, лишившись сканера отпечатков пальцев, двойной камеры и топового процессора.

К LG Q6 перешла главная изюминка LG G6 — дисплей FullVision практически во всю переднюю панель, хоть и немного меньшей диагонали. Смартфон заключен в алюминиевый корпус, оснащается 5,5-дюймовым дисплеем FullVision с разрешением Full HD+(2160 x 1080 пикселей, 442ppi) и соотношением сторон 18:9, 5-мегапиксельной фронтальной и 13-мегапиксельной основной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 435.

Что касается памяти, то предусмотрено три версии смартфона — LG Q6α с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, просто Q6 с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, а также Q6+ с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2 LE, GPS и ГЛОНАСС, NFC и FM-радио. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Размеры составляют 142,5 x 69,3 x 8,1 мм, а вес — 149 граммов.

Смартфон LG Q6 станет доступен в ключевых азиатских регионах с августа, а затем появится в Европе, Латинской и Северной Америке.

Cписок топовых смартфонов на Snapdragon 835 по версии AnTuTu

Каждый месяц тест AnTuTu публикует список 10 самых топовых смартфонов в целом, а также работающих на лидирующих операционных системах Android и iOS по отдельности. В июне самым мощным смартфоном в общем зачете оказался OnePlus 5 на Android'е. В мае, напомним, победителем оказался HTC U11.

OnePlus 5 набрал 181 879 баллов — это первый смартфон, чье количество баллов превысило 180 тысяч. Второе место у ZTE Nubia Z17, а третье у HTC U11.

Samsung Galaxy S8+ набрал лишь 171 703 балла (у просто S8 160 331 балл и девятая позиция) и занял пятую строку, а Xiaomi Mi 6 - шестую (170 225 баллов). Что касается iPhone 7 Plus, то у него седьмое место, а у iPhone 7 – восьмое.

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