ВКонтакте запустила виртуального оператора VK Mobile

Как и ожидалось, социальная сеть ВКонтакте запустила сегодня на фестивале VK Fest 2017 в Санкт-Петербурге полноценную работу виртуального оператора VK Mobile.





Напомним, команда ВКонтакте начала публичное тестирование VK Mobile в июне 2017 года, а закрытое тестирование проводилось с апреля. Сеть работает на инфраструктуре МегаФона.

С сегодняшнего дня возможность заказать бесплатную курьерскую доставку SIM-карт VK Mobile появится более чем в сотне городов России. В течение июля и августа география подключения будет расширяться. Оформить заявку можно в официальном сообществе vk.com/vkmobile с доставкой курьером или с самовывозом из офисов МегаФона. Кроме того, подключиться к VK Mobile можно будет более чем в 1500 точках продаж по всей России, со временем их количество увеличится. За SIM-карту придется заплатить 450 рублей, они поступят на абонентский счет.

Параметры VK Mobile включают безлимитный трафик для ВКонтакте, 2 ГБ для остального трафика, один бесплатный набор стикеров в месяц, все звонки на мобильные и SMS по 1,6 рубля, бесплатные звонки между абонентами VK Mobile. За все это просится абонентская платав размере 399 рублей в месяц, причем без роуминга по России, за исключением Крыма. Кроме того, в абонентскую плату VK Mobile включены подписка на музыкальный сервис Boom и 50% кэшбек за покупку стикеров и подарков в социальной сети.

Одновременно в VK Mobile запустилась программа, с помощью которой в дополнение ко включенным в стандартный пакет 2 ГБ интернет-трафика каждый абонент сможет бесплатно получить еще до 100 ГБ без ограничения срока действия. Для этого будет нужно поделиться с друзьями специальным промо-кодом, который появится в мобильном приложении VK Mobile для iOS и Android. При активации абонент и его друг получат по 10 ГБ интернет-трафика. Каждый клиент сможет воспользоваться бонусом до 10 раз.