NASA показало снимок кратеров Марса

Американское космическое агентство NASA показало удивительный снимок кратеров на Марсе. На фото можно увидеть горные породы разных цветов. Выглядит так, как будто на кадре скульптуры в виде червей.

Ученые считают, что кратеры образовались после падения множества астероидов на поверхность красной планеты. Разные цвета же обусловлены различным составом пород и наличием большого количества железа и пироксена.

Снимок был сделан аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter.