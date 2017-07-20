Реклама в Одноклассниках обзавелась кнопками для связи с брендом

Команда социальной сети Одноклассники объявила о запуске рекламных объявлений с «активными кнопками» призыва к действию для звонка, перехода на сайт или в личные сообщения.





Как отмечают разработчики, такой формат позволит быстро связаться с брендом, перейти на его предложение или совершить другое действие в один клик.





Крупные рекламодатели по запросу смогут создавать свои кастомизированные кнопки. Одной из первых собственные кнопки в Одноклассниках протестировала компания «Централ Партнершип»: для продвижения фильма «Взрывная блондинка» были использованы кнопки «Смотреть трейлер 18+», «Узнать другую сторону Шарлиз Терон» и «Стать суперагентом».

Возможность добавлять кнопки в рекламу уже доступна для всех объявлений, продвигаемых через систему myTarget. Для создания рекламы нового формата нужно сделать «скрытый» пост в группе бренда в Одноклассниках, нажать кнопку «Рекламная ссылка» и выбрать одну из 11 доступных кнопок.

Реклама с «активными кнопками» работает на всех платформах: в десктопной и мобильной версиях ОК, а также в мобильных приложениях социальной сети.