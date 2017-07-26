День, когда впервые дали срок за компьютерный вирус



Роберт Тэппэн Моррис — создатель первого червя

26 июля 1989 года был вынесен первый приговор за компьютерный вирус. «Первоиспытателем» стал аспирантом одного из вузов США Роберт Тэппэн Моррис. Также он стал первым, кто написал сетевого червя — программу, которая самостоятельно распространялась по компьютерам случайных пользователей сети (тогда еще ARPANET). По задумке автора приложение должно было подбирать пароли, используя базу в 400 самых популярных слов. Однако, вышло так, что были парализованы примерно 6 000 компьютеров. Дело в том, что вирус перед заражением очередного ПК умел определять, заражён ли он уже или нет. Однако, даже в случае положительно ответа, зловред в 1 случае из 7 заражал компьютер еще раз. Это приводило к многократному заражению машин многочисленными копиями червя. Все эти копии непрерывно прятались в системе, переименовывая свой процесс, подбирали пароли, и в итоге компьютеры просто переставали работать, перегруженные задачами.

Первое столь массовое заражение компьютерным вирусом не прошло мимо СМИ. Моррис был достаточно умным, чтобы не оставить следов, ведущих непосредственно к нему, в том числе запустил червя через локальную сеть Массачуссетсткого университета, надеясь, что таким образом, под подозрения в первую очередь попадут студенты этого учебного заведения. Но его отец был экспертом Агентства национальной безопасности, который решил, что сыну нужно нести ответственность за свои действия.

Роберт Моррис поплатился тремя годами условного срока, штрафом в 10 500 долларов и 400 часами общественных работ. На фоне 96,5 миллионов долларов, в которые был оценён ущерб от действий аспиранта, наказание уже не кажется сильно несправедливым.

26 июля 1958 года США запустила «Эксплорер-4» — свой четвёртый космический спутник. Он оставался засекреченным полгода, хотя его миссия была вполне мирной — изучить радиационные пояса Земли и влияние на эти пояса ядерных взрывов.



«Эксплорер-4»

Но прослужил аппарат совсем недолго. Первые поломки начались уже третьего сентября того же года, то есть всего через полтора месяца после запуска. Окончательно перестал выходить на связь спутник еще месяц спустя, в октябре 1958 года.

С выходом из строя «Эксплорер-4» космическая программа «Эксплорер» не закончилась. В её рамках к настоящему времени уже было совершенно 92 миссии с целью изучения космоса. Благодаря этой программе были сделаны многочисленные важные открытия.