Главное за неделю: Хокинг предрекает Апокалипсис, дизайн iPhone 8 и Meizu Pro 7 официально

Последняя июльская пятница и завершающий еженедельный дайджест месяца; неделя была полна сюрпризов. В сети царили предавгустовские апокалиптические настроения. Тон задал Стивен Хокинг, который предрек скорый конец света. Зато мы, наконец, увидели, как будет выглядеть iPhone 8, а также стали свидетелями официального анонса Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus. Об этих и других важных новостях недели читайте ниже.

Стивен Хокинг предсказывает кипящие океаны и кислотные дожди

Знаменитый английский физик Стивен Хокинг (Steven Hawking) резко высказался о решении Дональда Трампа (Donald Trump), президента США, выйти из Парижского соглашения по климату. Хокинг уверен, что климат ждут колоссальные изменения, а Землю чудовищные последствия в будущем. Затронет всех жителей Земли, уверен ученый.

В интервью зарубежным СМИ Хокинг заявил, что океаны закипят, а на поверхность планеты орбрушатся кислотные дожди, температура воздуха прогреется до 250 градусов. В итоге наша планета станет похожей на Венеруи выжить на ней смогут разве что тихоходки.

"Изменение климата это одна из самых страшных угроз для человечества. Лучше действовать сейчас, тогда мы сможем предотвратить катастрофу".

Также Хокинг добавил, что, в случае катастрофических изменений климата, люди смогут спастись на других планетах и Луне.

Финальный вариант дизайна iPhone 8

В сети появились рендеры iPhone 8, на которых ожидаемый гаджет можно увидеть во всей его вероятной красе. На этот раз источником изображений стал производитель люксовых чехлов для смартфонов Nodus, так что вполне можно предположить, что на этот раз мы действительно видим примерный внешний вид устройства. Обычно у производителей чехлов есть чертежи и информация от инсайдеров, так что рендеры, по всей вероятности, основаны на них.

Предполагается, что iPhone 8 появится в октябре-ноября со сканером радужки.

Напомним, в 2017 году большинством аналитиков ожидается большой редизайн, поскольку Apple будет праздновать 10 лет с выхода первого iPhone. В качестве из одного из грядущих новшеств чаще всего упоминают OLED-дисплей. Поговаривают, что iPhone 8 получит сенсорный экран во всю переднюю панель, аппаратная кнопка Home превратится в виртуальную, фактически, ее функции, включая распознавание отпечатков пальцев Touch ID, будет выполнять участок экрана. Также сообщают о продвинутых биометрических возможностях, улучшенном механизме тактильной отдачи Taptic engine и беспроводной зарядке.

Тем не менее, существует версия о незначительных изменениях в следующих iPhone. По сообщениям источников из тайваньских компаний-поставщиков, новыми смартфонами Apple окажутся не iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а iPhone 7s и iPhone 7s Plus. При этом они станут обновленными версиями текущего поколения, iPhone 7 и iPhone 7 Plus, без значительных изменений дизайна. Главным новшеством станет процессор A11, а вот слухи о стеклянном корпусе и беспроводной зарядке не оправдаются. Кроме того, сообщается о появлении дополнительной цветовой опции — красной. Также предполагается выход среднего 5-дюймового iPhone с двойной камерой, установленной вертикально, а не горизонтально как у iPhone 7 Plus.

Последние утечки, впрочем, предсказывают появление трех версий — люксовой iPhone 8 или iPhone X c 5,8-дюймовым OLED-экраном дороже 1000 долларов США, а также 4,7-дюймовую модель с LCD-дисплеем под вероятным названием iPhone 7s и 5,5-дюймовый LCD iPhone 7s Plus, которые получат меньше отличий от текущего поколения смартфонов Apple.

Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus официально

Как и ожидалось, Meizu представила два новых флагманских смартфона — Pro 7 и Pro 7 Plus. Главной их изюминкой стал вспомогательный дисплей, расположенный на задней панели.

Этот дисплей — сенсорный, цветной и выполнен по технологии AMOLED, диагональ составляет 1,9 дюйма при разрешении 240 х 536 пикселей. На него может выводиться информация о звонках, SMS и других событиях, о проигрываемой музыке. С его помощью можно управлять плеером или с удобством делать селфи задней камерой. Еще одной особенностью стала основная камера с цветным и монохромным модулями Sony IMX386 f/2.0 на 12 Мп каждый.

Meizu Pro 7 оснащен 5,2-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 16-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Mediatek Helio P25, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеши-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч с функцией быстрой зарядки.Meizu Pro 7 Plus отличается 5,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), десятиядерным процессором Mediatek Helio X30, 6 ГБ оперативной памяти, аккумулятором на 3500 мАч.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой Flyme OS 6. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE , Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C.

Meizu Pro 7 и Meizu Pro 7 Plus станут доступны в Китае 5 августа по цене 426/500 и 530/604 доллара США, соответственно. В России они появятся в начале осени.

