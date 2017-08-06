Следующая цель станции New Horizons оказалась двойным астероидом

Международное аэрокосмическое агентство NASA опубликовало подробности о следующей цели автоматической межпланетной станции New Horizons (Новые горизонты). Как обнаружили ученые на основе проведенных наблюдений, небесное тело под номером 2014 MU69 может оказаться, с большой вероятностью, не одинарным сферическим астероидом, а чрезвычайно растянутым сфероидом или даже двойной системой.





New Horizons пролетит мимо астероида 2014 MU69 в поясе Койпера 1 января 2019 года. Как отмечают исследователи, это будет самое далекое в истории исследовании космоса сближение с небесным телом.

По мнению ученых, странная форма небесного тела на самом деле представляет собой два объекта, вращающихся очень близко друг к другу или даже соприкасающихся. По длине объект не больше 30 км, а если он двойной, то каждая часть не больше 15-20 км в диаметре.

Станция New Horizons была запущена 19 января 2006 года в рамках программы NASA New Frontiers ( Новые рубежи) с целью изучения Плутона и последующим исследованием одного из объектов пояса Койпера.