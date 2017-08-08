В "беспилотном" автомобиле в Вирджинии обнаружили замаскированного под кресло водителя

В конце прошлой недели в пригороде Кларедоне арлингтонского округа журналистами издания ARLnow был замечен беспилотный автомобиль Ford Transit, рассекающий по дорогам общего пользования. На водительском и переднем пассажирском сиденье загадочного автомобиля никого видно не было, также он не имел специальных опознавательных знаков и какого-либо специального оборудования, которым обычно обвешивают трестируемые беспилотники.





Каково же было удивление, когда несколькими днями позднее журналисту местного новостного канала NBC4 удалось подобраться поближе и обнаружить на переднем сиденье настоящего водителя, замаскированного под кресло, который и управлял автомобилем. Если не приглядываться со стороны, то водителя незаметно, но если заглянуть в окно, то видны его ноги и рука, придерживающая руль.





По словам представительницы полицейского департамента Арлингтона, ведомству известно о проводящихся тестах беспилотников в штате, но в департаменте не сталкивались именно с этим автомобилем в Кларедоне. По словам представителя института Virginia Tech Transportation "беспилотник" с водителем пустили по маршруту, чтобы выяснить естественную реакцию людей на такой автомобиль.