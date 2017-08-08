Хакеры требуют от HBO многомиллионный выкуп за украденные серии «Игры Престолов»

Группа хакеров, опубликовавшая в понедельник подборку украденных файлов HBO, включая сценарии к пяти эпизодам «Игры Престолов», потребовала многомиллионный выкуп от телеканала многомиллионный выкуп, обещая иначе выложить в всеобщий доступ весь сериал и другие важные и конфиденциальные файлы.


В пятиминутном видео от Mr. Smith к Ричарду Плеплеру, исполнительному директору HBO, хакеры выдвигают ультиматум. В ролике хакеры требуют заплатить в течение трех дней или группа опубликует сериал и важную конфиденциальную информацию. Они требуют "полугодовую зарплату в биткойнах", утверждая, что они получают от 12 до 15 миллионов долларов год с шантажа взломанных организаций. То есть выкуп должен составить от 6 до 7,5 млн долларов в биткойнах.

Всего хакеры смогли получить в свое распоряжение 1,5 ТБ данных корпорации, включая не только серии сериала, но и, например, письма топ-менеджеров телеканала и заключения судебных исков против HBO.

Источник
Bloomberg
Теги
безопасность фейспалм хакеры Game of Thrones Игра престолов hbo

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