В ночь на 13 августа можно увидеть звездопад Персеиды

Сегодня ночью, с 12 на 13 августа, жители европейской части России в безоблачную погоду смогут понаблюдать красивое астрономическое зрелище – самый яркий звездопад года в созвездии Персея. В 2017 году ожидается от 100 до 150 метеоров в час. Об этом сообщила пресс-служба Московского планетария.


Максимум метеорного потока Персеиды продлится в ближайшие августовские ночи, его смогут видеть жители всего Северного полушария Земли. Персеиды появляются на небе ежегодно в период приблизительно с 20 июля по 20 августа. Максимальная активность этого метеорного потока приходится на ночи с 11 по 13 августа.

Персеиды представляют собой метеорный поток со стороны созвездия Персея, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта — Туттля.

Источник
Московский планетарий
Теги
Россия космос

Комментарии

Материалы по теме

Automatic Rescue System

19 февраля 2014

Huawei выпустила черный Honor 9 в России

8 августа

В России запустят Национальную систему фильтрации интернет-трафика

2 августа

На Байконуре в последний раз запустили самую массовую ракету в истории

22 февраля

Объявлена российская цена OnePlus 5

9 августа

Планшет Huawei MediaPad M3 Lite с динамиками Harman Kardon появился в России

10 августа
Из рубрикиНаука и технологии
Минкомсвязи назвало, какие пользовательские данные из соцсетей и мессенджеров обяжут передать в ФСБ
Главное за неделю: цена iPhone 8 в России, смартфон m-net Power 1 и UmiDigi Crystal
Проект Microsoft поможет обнаружить рак за 30 секунд

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 112
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 50
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 45
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 43
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 37
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 37