В ночь на 13 августа можно увидеть звездопад Персеиды

Сегодня ночью, с 12 на 13 августа, жители европейской части России в безоблачную погоду смогут понаблюдать красивое астрономическое зрелище – самый яркий звездопад года в созвездии Персея. В 2017 году ожидается от 100 до 150 метеоров в час. Об этом сообщила пресс-служба Московского планетария.





Максимум метеорного потока Персеиды продлится в ближайшие августовские ночи, его смогут видеть жители всего Северного полушария Земли. Персеиды появляются на небе ежегодно в период приблизительно с 20 июля по 20 августа. Максимальная активность этого метеорного потока приходится на ночи с 11 по 13 августа.

Персеиды представляют собой метеорный поток со стороны созвездия Персея, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта — Туттля.