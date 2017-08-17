В сеть утек 6 эпизод 7 сезона «Игры Престолов»

6 эпизод 7 сезона популярного телевизионного сериала «Игра Престолов» утек в сеть. Виноваты в этом отнюдь не хакеры и не индусы. Сообщается, что на этот раз утечку допустил сам канал производитель шоу HBO, точнее его испанское подразделение HBO Spain. 6 серия оказалась в доступе на короткое время и была вскоре удалена, однако этого хватило, чтобы эпизод распространился по сети.

Напомним, что официальная премьера серии должна состояться в понедельник утром (по Московскому времени), 21 августа.

В HBO комментировать ситуацию не стали. 

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игры Game of Thrones Игра престолов

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