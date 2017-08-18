Астрономы обнаружили белого карлика, который пережил взрыв Сверхновой

Астрономам удалось обнаружить в космосе белого карлика, который пережил взрыв Сверхновой. Располагается объект в Млечном Пути.

Белый карлик — это такая звезда, термоядерные реакции внутри которой прекратились. Однако при определенных условиях этот процесс может быть запущен заново. Для этого белому карлику нужно начать получать вещество извне — например, от другой звезды. Для запуска термоядерной реакции достаточно, чтобы масса карлика составила 1,44 солнечных — тогда внутри звезды начнет расти давление, которое приведет к быстротечной реакции и взрыву. Такие Сверхновые ученые относят к типу Ia.

Однако недавно были обнаружены звезды нового типа, Сверхновые Iax. Они также формируются из белых карликов, но имеют небольшую светимость. При взрывы такие звезды разрушаются лишь частично.

Белый карлик LP 40-365 как раз одна из таких звезд, переживших взрыв.