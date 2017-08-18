В автобусах частных перевозчиков Москвы тоже появится бесплатный Wi-Fi. Об этом сообщило информационное агенство ТАСС со ссылкой на Мурада Султанова, генерального директора ООО "Гепарт".





Султанов заявил: "Ведется работа по тестированию Wi-Fi. В ближайшее время планируем запустить". Пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок" объяснила журналистам, что на данный момент интернет тестируют только на транспорте "Гепарта", еще сейчас решается, кто станет поставщиком беспроводной сети.

В дальнейшем планируется Wi-Fi на всем транспорте частных перевозчиков интегрировать в единую сеть Wi-Fi-пространства транспортного комплекса Москвы. Отметим, что городская сеть MT_FREE позиционируется как крупнейшее в мире единое Wi-Fi-пространство и охватывает московский общественный транспорт, включая автобусы, трамваи, троллейбусы, метро, электрички, Аэроэкспресс и МЦК.