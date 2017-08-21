День рождения Windows 95

21 августа 1957 года с космодрома «Байконур» впервые была успешно запущена ракета Р-7. Именно ради этой межконтинентальной баллистической ракеты (первой в мире, кстати) СССР решился на постройку крупнейшего космодрома площадью 6717 км² — сравнимую площадь, например, занимает город Стамбул с населением 14 млн. человек.



Космодром «Байконур»

Космодром строили как объект, способный доставить водородную бомбу на территорию противника, а само строительство велось в спешном порядке — в 1954 году руководство СССР приняло решение построить объект на территории Казахстана, а уже в мае 1957 года «Байконур» начал первые тестовые запуски ракет. После развала Советского Союза Россия арендовала космодром у Казахстана сроком до 2050 года.

В первые годы после постройки на объекте работали 3600 человек, а пробную ракету с ядерной боеголовкой было решено направить на Камчатку.

Кстати, название «Байконур» прилипло к настоящему космодрому благодаря… адресу, где была построена его деревянная копия (пос. Байконур Карагандинской области). Копировать космодром в дереве было решено не потехи ради, и даже не для образовательных целей — это был способ дезориентировать американскую разведку, которая активно интересовалась военной деятельностью Советского Союза.

Вопреки тому, что в 2015 году «Байконур» справил 60-летний юбилей со дня постройки, ни о каком «моральном устаревании» космодрома речи не идёт — по количеству удачно проведённых запуск ракет любой степени «крутизны» ему до сих пор нет равных.

21 августа 1995 года Microsoft выпустила операционную систему Windows 95. Сказать, что старт этой «операционки» был громким — не сказать ничего. К тому времени у Microsoft появилась армия фанатов, которые накануне продаж простояли перед магазином всю ночь, а логотип Windows стал проекцией на гигантском небоскрёбе Empire State Building в Нью-Йорке. Менее, чем за неделю система разошлась тиражом свыше 1 млн. экземпляров, а к середине осени её тираж перевалил за 7 млн.



Счастливые покупатели Windows 95

Для такой любви к системе поводов хватало. Столь обожаемое пользователями Windows меню «Пуск» дебютировало именно в Windows 95, да и запущенные программы в строке внизу дисплея тоже стали отображаться начиная с этой версии «винды». В общем, Windows приобрела узнаваемый вид и с тех пор слабо изменилась с точки зрения логики интерфейса.

Совместимость с программами MS-DOS поправили (длинные имена файлов наконец стали возможны благодаря 32-битной адресации), Windows научилась опознавать и вводить в работу устройства «на лету» (знаменитый Plug and Play) и без перезагрузки, да и мультимедийные и сетевые функции были доведены до современного уровня.



20 лет назад интерфейс Windows стал максимально походить на современный

Впрочем, если копнуть глубже — из системы повсеместно «торчали кости» Windows 3.11, чьи 16-битные программы не всегда адекватно работали в новой операционке. Да и с многозадачностью у новой системы было не всё гладко — зависшая программа парализовала Windows 95 со стопроцентной вероятностью, и пользователям приходилось бороться с «глюками софта» самостоятельно.

Вопреки проблемам со стабильностью и множеством недоработок, 95-я Windows рекордно популярной и любимой пользователями системой вплоть до выхода следующей, 98-й версии.

21 августа 1974 года Atari создала гоночную игру, которая впервые использовала ROM-образ. Вопреки наличию руля на корпусе игрового автомата, сверхреалистичной графикой игровой автомат под названием Gran Trak 10 похвастаться не мог. Однако его конкуренты были несравнимо более примитивными — в отличие от творения Atari, где все данные хранились в ROM, прочие автоматы были наполовину аналоговыми (это, допустим, когда настоящий мяч родом из настольного тенниса летал по нарисованным туннелям и.т.д.). Да и органы управления смотрелись очень круто: помимо упомянутого выше руля, у игрока в наличии была четырёхступенчатая «коробка передач» и две педали — ускорение и торможение соответственно.



Atari Gran Trak 10

Gran Trak 10 подтолкнул конкурентов Atari к созданию более продвинутых органов управления на игровых автоматах, и сегодняшним многообразием рулей, джойстиков и геймпадов для игровых устройств мы во многом обязаны этой архаичной коробке с пиксельной графикой.



Atari Gran Trak 10