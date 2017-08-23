Microsoft предлагает запускать системы искусственного интеллекта на крошечных процессорах

Компания Microsoft опубликовала библиотеку Embedded Learning Library, которая позволит работать с искусственным интеллектом на небольших маломощных компьютерах без постоянного подключения к Интернету.





Как отмечают разработчики, библиотека Embedded Learning Library, разработанная Microsoft Research, поможет внедрить системы машинного обучения в компьютеры с крошечными процессорами. Они не будут нуждаться в постоянном подключении к облаку и Интернету, сохраняя все свои вычислительные возможности в режиме офлайн, также их будет очень сложно взломать. Бета-версия библиотеки уже доступна на GitHub.

Такие устройства можно использовать в «умных перчатках», способных распознавать и озвучивать язык жестов, датчиках влажности почвы и даже мозговых имплантах, предупреждающих своего носителя о возможных судорогах.

Идея проекта родилась у руководителя направления машинного обучения и оптимизации Microsoft Research Офера Декеля (Ofer Dekel), когда его сад атаковали белки. Чтобы решить проблему, Декель написал алгоритм для распознавания белок и запустил его на Raspberry Pi 3. В итоге он получил систему наблюдения за задним двором, включающую разбрызгиватель при появлении вредителей.

Самым маленьким устройством, на котором тестировалась библиотека, является одноплатный компьютер Arduino Uno, обладающий 2 килобайтами оперативной памяти. Следующий шаг — написание алгоритма для работы систем машинного обучения на процессорах Cortex M0, размером с крошку хлеба.