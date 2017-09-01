Роскосмос выдал первую лицензию для космического туризма

Госкорпорация Роскосмос выдала первую лицензию на космический туризм. Об этом рассказала пресс-служба компании КосмоКурс.


КосмоКурс занимается созданием многоразового суборбитального космического комплекс для туристических полётов в космос. Полученная лицензия позволяет КосмоКурс вести деятельность по созданию МСКК. При этом, в данном проекте за КосмоКурсом закреплена роль головного разработчика комплекса, а также входящих в его состав ракеты‑носителя и космического аппарата.


Напомним, в интервью в феврале 2017 года Павел Пушкин, генеральный директор КосмоКурса, назван цену туристического билета на первый в России многоразовый суборбитальный корабль — от 200 до 250 тысяч долларов. По словам Пушкина, ближе к завершению аванпроекта возможна корректировка цены билета для туристов. Автономные испытания запланированы на 2018 год. Тогда же будет уточнена цена и открыто бронирование туристических билетов. Первый испытательный полет пройдет без пассажиров, а на завершающей стадии испытаний Пушкин не исключает возможности собственного участия в полете.

Источник
КосмоКурс
Теги
Россия космос Роскосмос туризм

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