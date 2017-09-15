Google удалит бэкапы Android, если устройство неактивно 60 дней

Компания Google автоматически удалит резервные копии данных на Android-устройстве, если гаджет окажется активным в течение 60 дней. Более того, Google не дает таким пользователям никакого предупреждения перед уничтожением бэкапов. Об этом поведал пользователь Tanglebrook на известном социальном новостном ресурсе Reddit.





По его словам, он не мог пользоваться смартфоном Nexus 6P пару месяцев и вынужденно переехал на iPhone, а потом нашел на замену другой Android-смартфон. Каково же было его удивление, когда оказалось, что все настройки, пароли Wi-Fi и данные как минимум 50 приложений, записанные в бэкапах исчезли.

Когда он вышел на службу поддержки Google Диска, ему подтвердили, что восстановить данные никак нельзя. При этом никаких предупреждений о грядущем уничтожении бэкапов пользователь не получал.

Интересно, что на соответствующей страничке Google Диска, указано, что бэкапы могут быть удалены и что "копия хранится на Диске, пока устройство активно". Также отмечается, что если пользователь будет пользоваться устройством в течение двух недель, под названием бэкапа может появиться срок ее хранения.