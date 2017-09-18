Бывший топ-менеджер ВКонтакте рассказал об иске на 100 млн со стороны «Телеграма»

Антон Розенберг опубликовал на платформе Medium большой (примерно полчаса чтения) пост о своём знакомстве с Николаем и Павлом Дуровыми, участии в развитии соцсети ВКонтакте и мессенджера Telegram, а также об иске к нему со стороны ООО «Телеграф» на сумму 100 млн рублей. Причиной конфликта Розенберг называет интересом к его жене со стороны Николая Дурова.



Слева: Николай Дуров, Антон Розенберг

По словам Розенберга, он познакомился с Николаем Дуровым — старшим братом Павла Дурова — в начале 90-х. Они вместе учились и участвовали в международных олимпиадах. Он рассказывает, что весной 2007 года присоединился к команде ВКонтакте и вскоре стал заместителем технического директора.

Розенберг пишет, что проект мессенджера Telegram изначально назывался Telegraph и создавался силами сотрудников ВКонтакте, однако при переходе соцсети под управление компании UCP, Павлу Дурову удалось увести за собой специалистов (к ним присоединился и сам Розенберг), а исходный код «Телеграфа» опубликовать как открытый и использовать в дальнешей уже в новой компании.

С весны 2016 года в Telegram Розенберг, по его словам, был «директором особых направлений», а фактически занимался борьбой со спамом. Однако в начала 2017 года между Розенбергом и Николаем Дуровым произошел конфликт: автор поста утверждает, что Дуров за его спиной пытался ухаживать за его женой. Павел Дуров предложил Розенбергу написать заявление об увольнении по собственному желанию, но тот отказался. Позже он был уволен за множество прогулов, хотя утверждает, что в указанные дни находился с номинальным гендиректором компании в офисе компании и играл в «Колонизаторов».

Розенберг подал иск о незаконном увольнении, а на предварительном заседании по делу 8 августа юрист ООО «Телеграф» передал ему копию иска на 100 миллионов рублей за разглашение коммерческой тайны — секрет Розенберг выдал, указав на Facebook в качестве места работы Telegram. Из-за этого, утверждает «Телеграф», с ним разорвала отношения Telegram Messenger LLP. Инофрмацию о последней Павел Дуров предоставлял Роскомнадзору, когда речь шла о внесении мессенджера в Реестр. Розенберг утвреждает, что Дуров контролирует обе компании и потому никакие его действия не могли повлиять на контракты между ними.



Схема расположения офисов ВКонтакте и Телеграф, по словам Антона Розенберга

В разговоре с «Медузой» Павел Дуров сказал, что Розенберг никогда у него не работал (однако на официальной странице «ВКонтакте» в 2008 году было указано, что Розенберг работал там системным администратором), а сам не является владельцем ООО «Телеграф». Эта фирма, говорит он, когда-то занималась разбором русскоязычного спама.

19 сентября в разных судах Санкт-Петербурга состоятся слушания по обоим делаем Розенберга и ООО «Телеграф».