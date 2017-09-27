Роскосмос и NASA создадут окололунную станцию

Госкорпорация Роскосмос и американское аэрокосмическое агентство NASA в ходе 68-го Международного астронавтического конгресса в Аделаиде подписали совместное заявление о сотрудничестве в области исследования и освоения дальнего космоса.


В частности, Роскосмос и NASA подтвердили намерение использовать Международную космическую станцию как основу для дальнейшего исследования космоса, а также - взаимодействие в рамках международной лунной программы: создание окололунной посещаемой платформы Deep Space Gateway, унификация стандартов, научные миссии на окололунной орбите и на поверхности Луны.

Партнеры намерены разработать международные технические стандарты, которые будут использоваться в дальнейшем, в том числе и для создания станции на окололунной орбите. Роскосмос и NASA уже пришли к взаимопониманию по стандартам стыковочного узла будущей станции. Будущие элементы станции будут созданы на основе российских разработок, также, как и стандарты систем жизнеобеспечения. Разработанные стандарты будут использоваться всеми странами при разработке и создании своей космической техники.

В настоящее время другие космические державы так же рассматривают вопрос присоединения к проекту международной лунной программы исследований и созданию Deep Space Gateway.

Источник
Роскосмос
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