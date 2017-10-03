Microsoft убивает Музыку Groove

Компания Microsoft объявила о скором закрытии своего фирменного музыкального стримингового сервиса Groove Music (Музыка Groove). Он перестанет работать 31 декабря 2017 года.





Пользователям подписки будут компенсированы потраченные средства пропорционально неиспользованному сроку подписки. Microsoft планирует вскоре прекратить продажи подписки Groove Music Pass.





Вместо этого Microsoft договорилась о сотрудничестве с известным сервисом Spotify и будет побуждать пользователей Groove Music переходить Spotify. При переходе владельцы подписки Groove Music Pass смогут перенести на Spotify все плейлисты и коллекции, а также получить 60 дней пробного доступа в рамках Spotify Premium.