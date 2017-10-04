NASA дает шанс отправить свое имя на Марсе всем желающим

Американское национальное аэрокосмическое агентство NASA возобновило интересную инициативу в рамках отправки миссии InSight на Марс. Когда посадочный аппарат InSight приземлится на Марс в ноябре 2018 года, он будет нести не только научное оборудование, но и "сотни тысяч" имен.


В 2015 году около 827 тысяч человек изъявили желание на добавление своего имени на кремниевый микрочип на борту космического робота. Теперь NASA решила добавить второй такой микрочип, а у публики появился второй шанс отправить свое имя на Марс.


Добавить себя любимого в списки можно по ссылке https://mars.nasa.gov/syn/insight до 1 ноября 2017 года. Запуск миссии InSight запланирован на май 2018 года. Участники акции 2015 года могут скачать "посадочный талон" со своим именем, как на иллюстрации.

Источник
NASA
Теги
космос своя атмосфера NASA марс

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