NASA дает шанс отправить свое имя на Марсе всем желающим

Американское национальное аэрокосмическое агентство NASA возобновило интересную инициативу в рамках отправки миссии InSight на Марс. Когда посадочный аппарат InSight приземлится на Марс в ноябре 2018 года, он будет нести не только научное оборудование, но и "сотни тысяч" имен.





В 2015 году около 827 тысяч человек изъявили желание на добавление своего имени на кремниевый микрочип на борту космического робота. Теперь NASA решила добавить второй такой микрочип, а у публики появился второй шанс отправить свое имя на Марс.





Добавить себя любимого в списки можно по ссылке https://mars.nasa.gov/syn/insight до 1 ноября 2017 года. Запуск миссии InSight запланирован на май 2018 года. Участники акции 2015 года могут скачать "посадочный талон" со своим именем, как на иллюстрации.