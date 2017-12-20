Facebook расскажет пользователям об их появлении на чужих фото

Команда социальной сети Facebook рассказала о запуске новой возможности, расширяющей функциональность распознавания лиц на фотографиях. Теперь пользователи смогут узнавать, если другие опубликовали фотографию, где видно их лицо, даже если оно не помечено тегом.


Получив такое предупреждение пользователь сможет решить, он это на фотографии, или нет, и добавить соотвествующий тег или оставить лицо непомеченным. Помимо всего прочего, такая функция призвана бороться с воровством чужих фотографий.


Функция также начнет работать с фотографиями в профилях, за исключением Канады и Европы, где распознавание лиц ограничено законом.

Источник
Facebook
Теги
социальная сеть FACEBOOK

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